Spisovatelka Lenka Chalupová čerpá náměty z Přerovska, z války i doby po ní

„Původně nemělo jít o trilogii, ale když jsem v roce 2020 vydala Kyselé třešně, byla kniha do pár týdnů vyprodána, a protože se čtenářům román z minulosti Přerova líbil, povzbudilo mě to k napsání Pátého jablka a následně i Svatojánských ořechů,“ svěřila se Právu autorka.

Zatímco Kyselé třešně situovala do Lověšic a Páté jablko do Předmostí, Svatojánské ořechy jsou převážně z Dluhonic. Do domu se zahradou s ořešáky, ve které žije rodina Paukrtova.