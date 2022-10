Spisovatel Evžen Boček: Já končím, ale Vejdělek natočí druhý film

Máte pocit, že už jste o aristokratce Marii napsal všechno, co jste chtěl a mohl?

Přesně tak, už by to bylo na sílu, a člověk má vědět, kdy je třeba přestat. V určitou chvíli se skončit musí. Snad tu soudnost mám.

Ne, to nemělo vliv. Jsem schopný psát jen dvě, maximálně dvě a půl hodiny denně, pak už nic nevymyslím. A naopak, když jsme měli zavřeno, byl jsem až překvapený, jak špatně jsem se cítil. Měl jsem v sobě pořád neurčitou tíseň, a aspoň při psaní jsem myslel na něco jiného.

Nejsou tam neukáznění cyklisti ani pejskaři, kteří mají na volno puštěných šest dobrmanů, přičemž se mezi nimi motají cizí malá děcka. A nemusí to být ani dobrmani, i malí psíci nám potrhají pávy, které máme v zahradě. Ostatně s neukázněnými pejskaři jsem se v té poslední knížce dost vypořádal.

Co všechno si můžeme představit pod názvem Aristokratka pod palbou lásky?

Však to znáte, ne? Jeden milostný trojúhelník je očekávatelný, jeden naprosto bizarní, dále vznikne mezi dvěma lidmi velmi podivný vztah, ale nakonec se všechno vyřeší.

Tak nějak. Ale musím zdůraznit, že to tak je až po cizím zákroku. Já jsem knihu původně zakončil neurčitě, ale dostal jsem takový nářez od vzorku čtenářek, že jsem to musel uzavřít jasně a dobře. Dokonce moje lékařka mi řekla, že jestli to skončí takto neurčitě, přestane mi předepisovat léky na tlak a ředění krve a napíše mi maximálně lentilky.