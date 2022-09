Sofi Tukker: Nahráli jsme Tom’s Diner pro rok 2022

Některé písně jste prý na své druhé album nezařadili, přestože jste se o nich domnívali, že patří k vašim úplně nejlepším. Co je diskvalifikovalo?

Hawley-Weldová: Chtěli jsme, aby deska měla optimistickou náladu a nebyla zaseknutá v ne příliš veselé době pandemie. Přáli jsme si nahrát hudbu prodchnutou nadějí. Takže i když jsme v mezičase psali a nahrávali i písně plné nejrůznějších emocí, rozhodli jsme se, že s těmi vážnějšími to nebudeme přehánět. Abychom zůstali autentičtí a upřímní, asi dvě takové jsme zařadili, ale přáli jsme si, aby se člověk, když album doposlouchá, cítil lehce a rozjasněně.

Halpern: Je známá věc, že umění se nezřídka i smutná témata snaží přetvořit v jásavé písničky. Nicméně v době, kdy jsme album nahrávali, bylo ve světě smutku a deprese dost, nechtěli jsme nic přidávat. Zdálo se nám, že je potřeba spíš pozitivní energie, tak jsme se pokusili ji trochou hudby navýšit. Člověk ostatně svým uměním vždy jen reaguje na to, co se děje ve světě.

U prvního alba jste se údajně soustředili především na to, jak bude znít na koncertech. Nyní to pro vás tak důležité nebylo?

Hawley-Weldová: Podle mě je nová deska ideální do sluchátek, když kráčíte po rušné ulici. Já ji takhle poslouchala v New Yorku a bylo to skvělé. Mám pocit, že většina nových písní neaspiruje na to, aby se stala nejrozjetějšími momenty koncertu, přesto myslím, že vytvoří hezké chvíle. Takové, kdy se člověk zaposlouchá, aby za chvíli zase mohl bláznit. Ale je těžké takhle zobecňovat, protože na albu je mnoho vlivů, stylů a žánrů.

Zmínila jste New York. Jako jeden z prvních singlů jste vydali skladbu Summer in New York. Už tam ale nežijete, že?

Hawley-Weldová: Vlastně jsme se tam poté, co jsme singl napsali, vrátili.

Halpern: Písnička je o dni života v New Yorku. Byli jsme v karanténě na Floridě, když jsme ji psali. Poblíž nebyli žádní přátelé a my vzpomínali, jak krásné je, když chodíte po tom energií nabitém městě a potkáváte přátele, spontánně měníte plány, chodíte do klubů a užíváte si života. Možná můžete podobné věci zažívat i v jiných městech, ale my tohle známe jen z New Yorku. Chybělo nám to a došlo nám, že chceme zpátky.

V této písni samplujete písničku Tom’s Diner od Suzanne Vega. Proč?