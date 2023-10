Skupina Škwor: Neděláme kompromisy a netlačíme na pilu

V roce 2018 jste vyprodali O2 arenu a nyní vás čekají dva koncerty ve vyprodaném O2 universu. Jak jste spokojeni s tím, čeho se vám podařilo za čtvrtstoletí existence dosíci?

Hrdlička: Nikdy jsme na nic netlačili, protože nemáme v povaze se někam cpát. Nikdy jsme nepřesvědčovali fanoušky, aby pro nás někde hlasovali, nikdy jsme nikoho nepřemlouvali, nikdy jsme se nepodbízeli, netlačili jsme se do bulváru. Nechtěli jsme prostě žádnou protekci. O to více nás těší, kam se naše kapela za ta léta dostala. Samozřejmě za to vděčíme fanouškům, které, jak s oblibou říkáme, máme ty nejlepší na světě.

Proč jste nikdy nezatoužili třeba se více prosadit v médiích?

Hrdlička: Úplně se v tom prostředí necítíme ve své kůži. Nemáme potřebu někde vystrkovat své huby, neříkáme lidem, jak se mají chovat, co si oblékat, jak a co mají vařit. Nemáme to prostě rádi. To, co nás dělá šťastnými, je koncertování, skládání písniček a nahrávání. Určitá pozornost médií k našemu povolání samozřejmě patří, ale máme rádi svůj klid.

Kmec: Myslím si, že pro bulvár nejsme zajímaví. Nic pro něj nevymýšlíme, neprovokujeme ho, nedáváme mu žádné informace a nikdy dávat nebudeme. Neukazujeme na sociálních sítích své rodiny. Neděláme prostě kompromisy a netlačíme na pilu.

Hrdlička: Akce, na kterých je bulvár, bývají často falešné nebo hloupé. Dvakrát, možná třikrát jsem na nějaké takové byl a přesvědčil jsem se, proč je nesnáším.

Vždy jste byli kapela s naštvanými texty. Jste na nové desce smířlivější?

Hrdlička: Neuklidnili jsme se, pořád nás štve spousta věcí. Je těžká doba, mohli bychom nadávat na cokoli. Jak ale stárneme, naše priority jsou už trochu jiné. Máme rodiny, pro které žijeme. Rozhodně se tenhle životní posun promítá i do mých textů. Nevyhledávám si účelově témata, ale píšu o tom, co život přinese a co mě nějakým způsobem zasáhne.

Sdílí stejný názor i Honza Chudan, nový kytarista, který je o generaci mladší než ostatní v kapele?

Chudan: Mám to stejně jako Petr. Píšu o tom, co mě samo nějakým způsobem ovlivní či inspiruje. Kdyby mi někdo zadal téma, na které bych měl vytvořit text písně, asi bych to nedokázal. Myslím si, že Petr píše nejenom texty, které lidi provokují, ale umí je i dojmout nebo donutit k zamyšlení. Nikdy posluchačům necpeme svou pravdu. Jde nám o to, aby se sami zamysleli a našli si vlastní pohled. Také hudebně se snažíme nezůstávat v jedné poloze.

Foto: Supraphon/Ondřej Pýcha Skupina Škwor v nové sestavě

Kde se Honza Chudan vzal?

Hrdlička: Vybrali jsme ho v rámci uzavřeného konkurzu. Toho se účastnilo několik kytaristů, na které jsme dostali tipy od členů našeho týmu. Když jsme si pak spolu zahráli, vyšel nám nejlépe ze všech.

Kmec: Hned se také zapojil do skládání, což bylo skvělé. Začal nosit nápady na písničky, které se nám líbily, takže nebyl důvod je na desku nedat. Vždycky jsem chtěl, aby bylo v kapele více autorů, protože tím pádem je muzika pestřejší.

Chudan: Od začátku jsem se od kluků snažil získat hlavně zpětnou vazbu, abych zjistil, jestli se skladatelsky ubírám správným směrem. Pozitivní reakce kapely pro mě byla milým překvapením a samozřejmě motivací.

Cítíte, že je teď vaše hudba mladistvější?

Kmec: To se odrazilo spíše ve zvukové stránce alba. Podle mě je náš aktuální zvuk modernější. Díky tomu, že jsme na desce začali pracovat s dostatečným předstihem a celý proces šel podle plánu, měli jsme na všechno hodně času. Soustředili jsme se na zvuk, zkoušeli zesilovače, různé kytary, techniky snímání a podobně. Nebáli jsme se ani experimentovat s hudební produkcí a tvorbou vlastních nových samplů. V několika písních navíc hostoval DJ Flux nebo člen České filharmonie violoncellista Marek Novák.

Zahrajete nové album na koncertech v O2 universu celé?

Hrdlička: Zahrajeme pouze pár skladeb, protože jsou to koncerty k pětadvaceti letům. Představíme proto průřez naší tvorbou. Turné k nové desce je naplánováno na jaro 2024 a mělo by být největší, jaké jsme kdy absolvovali.