Skupina Imodium je po čtyřech letech zpět. A míří do Fora Karlín

„Nikdy jsme nechtěli přešlapovat na místě. Když jsme začali mít pocit, že se tak děje, ohlásili jsme pauzu. Ta všemu prospěla. Ukázala nám zájem fanoušků, kteří stále silněji volali po návratu, a vlila nám do žil obrovskou chuť dělat další hudbu. Pak už jen bylo potřeba vymyslet, jak to celé pojmout. Vracet se tam, kde jsme přestali, nechtěl ani jeden z nás. Proto zaznělo: Forum Karlín,“ vysvětluje Thom.

„Sešlo se nám na stole několik zásadních témat. Návrat kapely, nové album, které bylo pro nás od začátku podmínkou comebacku, a také fakt, že to bude příští rok dvacet let od vydání debutové desky. To všechno si řeklo o velkou oslavu. Teď nás ovšem čeká velká spousta práce,“ dodal bubeník Kárl.