Shakespearovské slavnosti se vrací do kulis Pražského hradu. Premiérově uvedou hru Jak se vám líbí

„Jsme rádi, že se můžeme vrátit na místo, kde myšlenka divadelních produkcí vznikla, už začátkem 90. let za Václava Havla. Šest let zde v purkrabství probíhala velice náročná rekonstrukce, to prostředí už to potřebovalo. Myslím, že trochu i naším přičiněním byly ty prostory vybydlené,“ řekl Novinkám na středeční tiskové konferenci ředitel slavností Michal Rychlý. Místo je opravené, atmosféra ale zůstává.