Profesor Martin Hilský: Shakespeare je tady pořád a stále mě umí překvapit

„Shakespeare tady je pořád, protože je pořád a pořád vytvářený. Shakespeare je něco, co my pořád vytváříme. Především tím, že se hraje na divadle. Interpretujeme ho a vytváříme ho různým způsobem,“ vysvětluje Hilský, který je nadšen z toho, že každá divadelní inscenace je pojatá jinak.

Jeho díla jsou totiž psaná v tzv. Early Modern English. To je jazyk z raného období moderní angličtiny, které trvalo přibližně od roku 1500 do roku 1800. Pro dnešní anglické mluvčí je poměrně srozumitelný a blíží se současné angličtině.

Nebrání se ani pokračování, nápadů má prý spoustu a je stále o čem psát: „Teď musím být realistický a vím, že nemám moc času, a nemůžu si dovolit to, co bylo dřív možné. Tedy že se vydám nějakým směrem na nějaké pracovní křižovatce, pak zjistím, že to není ono, a tak se vrátím jinudy. Na to já čas nemám a musím si na to dát velký pozor.“