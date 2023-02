„Tati, prý to, co děláš, ubližuje planetě.“ Jane Goodallová napsala knihu o naději

Některé protesty jako demonstrace před vládními či korporátními budovami nebo pochody s transparenty jsou v pořádku. Za velmi užitečné považuju například i to, co dělá organizace Sea Shepherd – tedy odstraňování nebezpečných rybářských sítí z moře. Souhlasím i s přivazováním se ke stromům v rámci protestů proti kácení lesů.

Znamená to minimalizovat poškozování životního prostředí, podporovat komunity v zemích, odkud pochází zdrojový materiál pro výrobu, i v zemích, které jsou součástí dodavatelského řetězce. A znamená to také, aby všichni zaměstnanci v kancelářích firmy po světě byli kvalitně ohodnocení a měli motivaci využívat obnovitelné zdroje energie či snižovat množství odpadu.

Ten ředitel mi tvrdil, že to udělal především ze tří důvodů. Zaprvé: zapůsobil prý na něj nápis kdesi na zdi, že využíváme přírodní zdroje rychleji, než je příroda stíhá obnovovat. Druhým důvodem byl tlak zákazníků – čím dál více lidí požaduje eticky vyrobené produkty. A zatřetí, a tento důvod považoval za nejsilnější, jeho osmiletá dcera jednoho dne přišla ze školy a řekla mu: „Tati, prý to, co děláš, ubližuje planetě. To není pravda, viď? Protože to je i moje planeta.“