Obrana hodnot i (jejich) plurality. Esej Jiřího Přibáně

Komik a spoluautor hry Werich také sebevědomě před oponou tvrdí, že Eidamští vyhrají, protože bojují za spravedlivou věc, ale přitom zdůrazňuje, že morální důvody a spravedlivé ideje musejí být „futrovaný materielně“, takže potřebují k vítězství kanon – Těžkou Barboru. Z něho mohou střílet sýry tvrdé k zabití nepřátel i uleželé k nasycení těch, kdo válku přežijí, protože „problémem každé války je, co pobít a co pak nasytit“.

Voskovec s Werichem sepsali Těžkou Barboru v roce 1937 a tato „těžce středověká“ hra byla přímočarou satirou na nacistickou ideologii a politiku s její falešnou propagandou a Henleinovými i Hitlerovými provokacemi. Současně se ovšem vysmívala též kolaborantství a poraženeckým náladám, které doprovázely rostoucí politické napětí v tehdejším Československu. Navíc přesně popsala nejen domácí vývoj, ale i to, co se mělo stát teprve za necelé dva roky při napadení Polska nacistickým Německem.

Konflikt mezi tím, co se dokáže prosadit v praktickém životě svou funkčností, a tím, co je samo o sobě hodnotné a správné, nikdy nebyl vyhrocenější než v moderní době, ve které věda a technika dokázaly dát člověku doslova i v přeneseném smyslu křídla, ale současně mu otevřely nejhlubší propasti moderní civilizace.

Gramsciho pojem hegemonie tak vrátil nejen marxisty zpět k tomu, co Hegel původně označil za fenomény vědomí a co sociologové rozpracovali jako problém hodnot a soudržnosti společnosti.

Je to věta tyranská? V třesku volební kampaně se ji snažili kritici takto vykreslit, i když Nerudová hned v další větě jasně popsala, co tímto zlem myslí, totiž politiku založenou na soukromém vlastnictví médií a řízení politického hnutí s jeho poslanci, jako by šlo o firmu a její zaměstnance. K tomu přidejme lži a dezinformace šířené během kampaně a máme mnohem prozaičtější, a nikoli démonizující obraz politického zla, protože Nerudová rozhodně nemyslela, že by Babiš zlo osobně ztělesňoval nebo že by jeho voliči byli vyznavači zla, které je třeba zničit, jak se jí snažili někteří komentátoři podsunout.