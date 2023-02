Co víme o nevědění. Esej Václava Bělohradského

V úvodu k této knize rozprav napsala filosofka Tereza Matějčková: „Disciplínou (mediálního filosofa) je mluvit o tom, co nezná. To není zanedbatelná dovednost: mluvit o tom, čemu člověk rozumí, je řemeslo; ale umět mluvit dobře o tom, čemu nerozumí, je umění. (…) Je-li někdo filosof, je schopen říct něco podnětného i o tom, čemu prokazatelně nerozumí. Filosofie si v těchto osobách zachovává hravost i komičnost, aniž by byla jen směšná. Navíc kultivuje umění amatérskosti. Proto asi není dobré, aby člověk chodil do médií s tím, že ví, jak na nějaký problém. Od toho jsou odborníci. Filosof dorazí proto, že neví, jak na věc, ale nevědění o problému je schopen artikulovat jinak než člověk, který zkrátka jen neví.“