O etickém podhoubí dokumentární tvorby

Zodpovědnost, která je v nezávislých podmínkách naložena na bedra jen několika málo lidí, je ohromná. Filmaři a filmařky vstupují lidem do životů, vyjadřují se k politickým a sociálním otázkám, operují v ekonomicky vymezeném prostoru, mají své závazky k institucím, s nimiž spolupracují. A v tom všem se snaží tvořit – umění.

Pod tímto silným tlakem ze všech stran se oslabují kolektivní vazby zodpovědnosti: jako by tuto zodpovědnost dokázal zvládnout pouze výjimečně morálně a umělecky disponovaný jednotlivec, který požívá všeobecný respekt. Jakákoli pravidla nebo zásady jako by byly nepotřebné, či dokonce škodlivé: omezují osobní svobodu; tvůrčí gesto je svrchované. Jde však o romantickou představu, jež nakonec redukuje jakoukoli vážnou debatu o etice filmové tvorby na abstraktní filosofování o vztahu umění a reality.

Není tedy divu, že dokumentaristické postupy stále zůstávají spíš intuitivní. Tvůrci a tvůrkyně se – na rozdíl od jiných odvětví, včetně vědy nebo zmíněné žurnalistiky – nemohou opřít o obecně přijímaná etická pravidla, která by jim poskytovala nadosobní kompas pro etické chování v jejich profesi.

Od šedesátých let 20. století se přitom v řadě oborů rozběhla vážná diskuse o hranicích profesionality, živená kritikou mocenského postavení expertů a expertek.

Toto hnutí posledního půlstoletí se v českých podmínkách jen minimálně rozšířilo do prostředí médií a umění. Po sametové revoluci převážil „triumfalismus svobody“, jak to v jednom rozhovoru vyjádřil mediální teoretik Jan Jirák. Myšlenka jakýchkoli zásad, principů a pravidel se jevila jako omezení tvůrčí svobody a volného projevu, jako závan z dob minulých.

I proto se žurnalistické kodexy v médiích rozšířily až ke konci devadesátých let 20. století a spíše pod tlakem politické reality, která chtěla volný prostor zkrotit alespoň nějakými pravidly vetknutými do nového tiskového zákona. Pohříchu ovšem zůstalo pouze u nich a v Česku dodnes chybí systematická a strukturovaná akademická i odborná diskuse o mediální etice či základní samoregulační mechanismy a instituce běžné v zahraničí.

Nejviditelnější bylo pravděpodobně #MeToo, případně kontroverze kolem obsazování herců a hereček z menšinových etnik, vedle toho se však výrazně začalo prosazovat i hnutí ekologické a ekonomické udržitelnosti, jako je iniciativa Albert, jež vznikla v roce 2011. Takzvaný green filming, tedy ekologické natáčení podporující environmentálně zodpovědné jednání, si našlo cestu i do ryze komerčního prostředí – u nás jej prosazuje mediální skupina CME, stojící za TV Nova.

V dokumentárním filmu je to o to patrnější, protože filmaři a filmařky pracují na rozdíl od fikční tvorby s běžnými lidmi, do jejichž životů vstupují a často je i převracejí k nepoznání. Tato skutečnost svádí navracet se k věčným a spíše filosofickým otázkám o vztahu umění a reality, hranicích svobody a manipulace. A kvůli tomu nám unikají otázky mnohem menší, přízemnější a konkrétnější: