Líbánky v Paříži. Fejeton spisovatele Michala Šandy

Moje podnikavá novomanželka je přece jen z jiné generace, pročež vše potřebné zařídila během okamžiku prostřednictvím notebooku. Letenky, hotel, vstupy do muzeí, jízdenky na metro. Samozřejmě že bych to svedl taky, ale neusmíval bych se u toho.

Inu, milý Joyce už nebyl čerstvým novomanželem, aby ho místo hudrování pohladila po ruce a řekla „Pojďme do L’Epoque na večeři!“, jako to řekla manželka moje.

Zatímco jsem se ládoval cassouletem, všiml jsem si naproti jakési pamětní desky, ozářené pouliční lampou. V mezičase jsem se pokusil být za světáka a v tabletu rozkliknul Pohyblivý svátek, abych svou ženu poučil o tom, co ona zná beztak mnohem lépe, protože na rozdíl ode mne už v Paříži byla. Oko mi okamžitě padlo na větu: Psací pokoj v hotelu bych pustil, takže by zbývala jen činže v rue du Cardinal Lemoine 74 a ta je nepatrná. Bingo!

Pršelo a Eiffelovka byla v mracích, což jsem kvitoval s povděkem a nemusel se ztrapňovat a přemáhat závrať z třísetmetrové propasti pode mnou. Místo na věž jsme vyrazili za uměním do Centre Pompidou. Zdejší vyhlídková terasa je, co se výšky týká, tak akorát. Poblíž nás stál muž v černém pršiplášti, jinak nikde nikdo. Kapky deště se rozstřikovaly o poprsí ležící dámy. Ukázal jsem na ni prstem: „Henry Moore.“ Nikoli dáma, ale sochař.

Sotva jsem to dořekl, muž zmizel, což nás nijak nepřekvapovalo, naše cesta totiž byla neuvěřitelná od samého začátku. V letadle s námi letěl Gérard Depardieu. Pravděpodobně už ho semílají boží mlýny kvůli hrátkám s Putinem. Už to nebyl ten borec ze stříbrného plátna, ale rozkydlá sádelnatá koule v kolečkovém křesle.

Náhle galerijní ticho protnuly sirény a záchranáři obklopili nehybné tělo ležící na chodníku. Byl to onen muž, co záhadně zmizel z vyhlídkové terasy.

Nešťastná láska nebo dluhy z kasina se vyřeší, ale třeba jen nechtěl umírat po špitálech. Rakovina v posledním stádiu se řešit nedá. A co když to byl šmejd a dobře mu tak a za slzy nestojí? Co se lidstva týče, pomalu, ale jistě začínám zastávat presumpci nelítosti. Hňupové to jsou.