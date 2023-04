Láska, literatura, alkohol. Sloupek Michala Šandy o Pavlu Růžkovi

Překliknu myší a dám Vlastnosti a ještě jeden klik na Podrobnosti, abych seznal, že jsem snímek pořídil digitálem Canon 10. září 2010 v 19.45. Oním mužem na fotografii je Pavel Růžek. Na jevišti litvínovského Docela velkého divadla se zrovna slavnostně křtila jeho povídková kniha Bez kůže.

Další složka v počítači má označení Růžek 2011. Za necelý rok jsme se totiž s nakladatelem Janem Šavrdou na sever Čech vypravili znovu. A znovu na křest. Do auta jsme v tiskárně naskládali deset balíků knihy Bez růže. Když jsme ale dorazili do Litvínova, dozvěděli jsme se, že Pavel Růžek zemřel. Bez příčiny, prostě ztratil chuť žít.

Foto: Michal Šanda Pavel Růžek v roce 2010

Kdo Růžkovy knihy četl, tomu je jeho nevůle k životu jasná. Jakub Šofar, redaktor Růžkova díla, u něj hovoří o jakémsi pomyslném trojúhelníku, na jehož vrcholech jsou láska, literatura a alkohol.

Růžka jakožto spisovatele nezajímaly problémy bublající v naší společnosti, byl naprosto uvězněný ve zmíněném trojúhelníku. Jako by to byla výseč baseballového odpaliště a on zběsile obíhal od mety k metě při nekonečném homerunu.

Když nad tím teď přemýšlím, je to trojúhelník naprosto ideální. Zaobírání se literaturou je kratochvíle šlechticů ducha. A k tomu si moct pochlastávat a vědět, že až dopíšu, vypnu počítač, až dopitou plechovku piva zmuchlám a hodím do koše a lahev vodky potichu schovám do šuplíku pod úmyslně navršenou haldu makulatur, bude na mě čekat milující žena s otevřenou náručí…

Jenomže tohle nevydrží dlouho žádná. Růžek svou ženu miloval bezmezně, a když ho opustila, zhroutil se mu svět. Z trojúhelníku se stala bezútěšná přímka protínající literaturu a alkohol, a jak dobře vědí čínští mudrcové, každá přímka vede do záhuby.

Znovu se dívám na tu fotografii. Pavel Růžek na ní vypadá jako stařec, přitom mu bylo teprve osmapadesát.