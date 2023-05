Esej Václava Bělohradského: Za naši civilizaci! Pohádka pro děti postkomunismu nemá šťastný konec

Globalizace komunikačních technologií zrušila ve světě vzdálenosti, rozdílné kultury na sebe narážejí, jejich prolínání vyvolává identitární paniku a následně poptávku po identitárních dogmatech. Křesťansko-osvícenský univerzalismus se propadá do tmy; nejvyšší povinností všech loajálních příslušníků euroatlantické civilizace je vést válku jak proti vnějším, tak proti vnitřním nepřátelům. To jsou ti, kdo ztrácejí víru ve vedoucí úlohu neviditelné ruky trhu a viditelné ruky demokratických stran; a také relativisté, kteří nevěří v konečné vítězství euroatlantické civilizace nad všemi nepřáteli.

Komunikační a informační revoluce proměnila naši planetu v planetární zasíťovanou mediasféru; po všech jejích koutech se válejí uniklá sdělení mimo pravdu a lež, v jejichž uměle vyvolávaných přívalech je možné utopit cokoli a kohokoli. V nekonečně propletených sociálních sítích vládne symetrická hyperkomunikace (všichni mluví bez přestání ke všem o všem a je stále větší nouze o pozornost); expanduje umělá inteligence oddělená od vědomí; celky subscendují do svých částí a prudce roste nabídka derealizované reality, z níž bylo stejně jako z dekofeinizované kávy odstraněno to, co zraňuje – to, co říká „ne“ naší (libo)vůli.