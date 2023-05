Vychází nový Salon: Jak radikálně promění umělá inteligence náš svět?

● Rozhovor s kybernetikem a filosofem Janem Romportlem o rizicích nástupu umělé inteligence; proč může být tento fenomén pro lidstvo zlomový podobně jako vznik přirozeného jazyka, jak se s umělou inteligencí promění trh práce, co bychom my lidé dělali, kdybychom pracovat nemohli či nemuseli, a jak se zorientovat ve světě, kde už nelze věřit vlastním smyslům?

● Rozhovor se slovenskou filmařkou Zuzanou Piussi nad jejím hraným debutem Zešílet; jaké výhody a možnosti má pro uznávanou dokumentaristku natáčení hraného snímku, v čem je současná tuzemská kinematografie příliš prudérní a jak se vyrovnat s rozpolceností mezi tím, po čem toužíme, a tím, co doopravdy potřebujeme?

● Text Martina Šrajera shrnující to nejlepší z letošního Famufestu; jak se mladí filmaři a filmařky vyrovnávají s nejistotou umělecké i životní budoucnosti, proč z většiny hraných soutěžních snímků čiší beznaděj a proč má nejslibněji do světa nakročeno česká animace?

● Sloupek Štefana Švece o tom, jestli do dnešního „beznadějného světa“ přivádět děti; proč podle autora nikdy neexistovalo období, v němž by nejmladší generaci nehrozilo příšerné nebezpečí, proč je plození dětí přese všechna rizika přitakáním dobrotě a smysluplnosti bytí – a proč je to sázka, která může přinést nekonečný zisk?