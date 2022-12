Rozálie Havelková: Měli mě za protekční dítě

V létě jste hrála v inscenaci Marta. Co vám jako pětadvacetileté dívce říká Marta Kubišová?

Neposlouchala jsem dřív Kubišovou, poslouchala jsem paradoxně třeba Vondráčkovou, především její rané nahrávky, Pilarovou, Simonovou. Nakonec jsem si docela oblíbila i Kubišovou, když jsem měla možnost proniknout do jejího příběhu a dostat se blíž k jejím písním coby harmonikářka v herecké kapele.

Co mohli dělat. Jsem tvrdohlavá a byl to odmalička můj sen. Cirkusáci, za kterýma jsem odjela, byli velmi milí, srdeční lidé, což teda rodiče nemohli vědět. Ale doporučení na ně jsem měla od Petra Formana, takže tam byla alespoň nějaká jistota, že to nebudou nějací zvrhlíci. (směje se)