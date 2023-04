Roger Waters ohlásil živý přenos pražského koncertu

Legenda kapely Pink Floyd, zpěvák Roger Waters oznámil, že v rámci svého turné bude streamovat do světa jeden jediný koncert. Vybral si ten pražský, který se uskuteční 25. května. Evropskou šňůru koncertů This Is Not A Drill pojede od dubna do června. Kvůli jeho postojům k Rusku ji provázela řada skandálů ještě před tím, než vůbec začala.