V Polsku nic, v Praze Roger Waters přidává druhý koncert

This Is Not A Drill, jak se jeho nadcházející turné jmenuje, bude podle vyjádření pořadatelů novou rock’n‘rollovou vizuální podívanou v kruhovém provedení. Jejím obsahem je obžaloba korporátní dystopie, ve které všichni bojujeme o přežití, výzva k akci milovat, chránit a sdílet drahocenný a nejistý domov na zemi. Set bude obsahovat dvanáct skladeb z období Watersova působení ve skupině Pink Floyd, několik sólových i nových písní.

Roger Waters je devětasedmdesátiletý britský hudebník a skladatel, spoluzakladatel Pink Floyd, jedné z nejdůležitějších hudebních skupin v historii populární hudby, která vznikla v roce 1965. Po svém odchodu z ní vydával sólová alba. Jeho dosud posledním je Is This the Life We Really Want? z roku 2017.