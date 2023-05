Roger Waters hájí svůj kostým: Je docela jasně výpovědí proti fašismu

Dlouhý černý kabát a červenou pásku na paži nosí Waters při písni In The Flesh z alba The Wall (Zeď). Britská televize SkyNews uvádí, že fanoušci zpěváka hájí s tím, že na koncertech vychází ze scény z filmu The Wall, který vznikl na základě slavné desky. Ve filmu vystupuje postava, která si představuje, že je fašistický diktátor. Na červené pásce není svastika, ale zkřížená kladiva. V tomto kostýmu vystoupil i ve středu na koncertě v Praze.