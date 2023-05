RECENZE: Roger Waters vzpomínal na Pink Floyd a přitvrdil v aktivismu

Kolem turné This Is Not Drill, na jehož evropské části Waters je, bylo od prázdnin loňského roku rušno. Bývalý člen Pink Floyd se tehdy vyjádřil k válce na Ukrajině tak, že pobouřil nejen své odpůrce, ale i ty, kteří s ním spíše sympatizovali.

Waters uvnitř nechal postavit pódium ve tvaru kříže uprostřed plochy. Nad ním visely obrovské LED stěny, rovněž ve tvaru kříže, které měly v celé show klíčovou roli. Odehrávala se na nich obrazová poselství, na nichž dnes Watersovi záleží. Ne že by se to nedělo na jeho minulých vystoupeních, tentokrát ale přitvrdil. Párkrát během večera k tomu ještě přidal tematické promluvy, přičemž při jedné z posledních už diváci v hale lehounce pohvizdovali.

Před vystoupením přítomné požádal, aby nepoužívali mobilní telefony, což nevyslyšeli, a také vzkázal těm, kteří mají rádi jeho hudbu, ale ne jeho názory, že by měli zamířit spíše do baru.

Velká část nabídnutého materiálu Pink Floyd byla čerpána ze zlatého období kapely mezi lety 1973 až 1979. Většina písní pocházela z desek The Dark Side of the Moon a The Wall.