Rock for People hlásí Yungbluda a The Prodigy. Také úspěch mezi festivaly

Následující ročník se odehraje od 12. do 15. června v hradeckém Parku 360 a pořadatelé ohlásili i účast britských Bring Me The Horizon, Enter Shikari, Bombay Bicycle Club, amerických The Offspring, švédských Royal Republic, kanadských Sum 41 či Avril Lavigne.

Přehlídka se také již podruhé dostala do Top 10 v kategorii středních evropských festivalů. Porota European Festival Awards ji zařadila mezi nejlepších deset ještě v dalších dvou kategoriích. Jednou je The Brand Activation Award za spolupráci s generálním partnerem Komerční bankou na unikátním konceptu udržitelné zóny s výjimečným programem KB FutureFest 2030. Ředitel festivalu Michal Thomes byl pak nominován na ocenění za vynikající výsledky a vášeň (The Award for Excellence and Passion).