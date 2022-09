Nová alba: Lenny, Yungblud, Blind Guardian, Megadeth i King’s X

Pětadvacetiletý britský hudebník a zpěvák Yungblud přichází se třetí studiovou desku. Jsou na ní již známé skladby The Funeral, Don’t Feel Like Feeling Sad Today nebo Memories a dalších devět zbrusu nových písní včetně singlu Tissues, který dostal i bezprostřední a bláznivý videoklip.

Německá metalová kapela Blind Guardian ještě nikdy nenechala čekat své fanoušky na nové album sedm let. Tentokrát to udělala. Výroba kolekce The God Machine probíhala během celosvětové pandemie, nicméně některé písně byly napsány před rokem 2020.