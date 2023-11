Rock for People hlásí Avril Lavigne. Do SaSaZu přijedou Enter Shikari a Skynd

Mezi dalšími nově oznámenými jmény jsou Missio, Neck Deep, La Dispute a z české scény J.A.R. nebo Aneta Langerová. Již dříve pořadatelé ohlásili, že jednou z hlavních hvězd celého festivalu bude britská rocková kapela Bring Me The Horizon.

„Zveřejnili jsme teprve ochutnávku dalšího ročníku, který bude pokračovat v trendu nasazeném předchozími dvěma úspěšnými ročníky,“ komentuje ředitel festivalu Michal Thomes. „Ještě nás čeká oznámení dalších tří headlinerů, kteří doplní již avizované Bring Me The Horizon. A samozřejmě v prosinci nebude chybět ani oblíbený adventní kalendář se čtyřiadvaceti novými kapelami do programu.“