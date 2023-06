REPORTÁŽ: Když zazní při čtení básní siréna, musíme do krytu

Když diváky vítal, v úvodní řeči v sále Divadla Lesji Ukrajinky konstatoval: „A na závěr musím říci, co se dnes říká na Ukrajině na každém veřejném setkání. Pokud uslyšíme sirény, musíme ihned jít dolů do krytu.“ Ten je přímo ve sklepení divadla.

Lvov býval před rokem 2022, než začala ruská agrese proti Ukrajině, jednou ze zastávek Měsíce autorského čtení. Pravidelného červencového festivalu, při kterém autoři letos už po čtyřiadvacáté zavítají do Brna, Ostravy či Prešova a Bratislavy.

Nyní se pořadatelé z nakladatelství Větrné mlýny rozhodli se do Lvova navzdory válce alespoň na dva dny vrátit. V úterý a ve středu se konaly tři bloky autorských čtení, jako první byl v úterý večer poezie. Vystoupili čeští, ukrajinští a slovenští autoři. A k tomu se uskutečnilo několik besed a setkání na téma, jak lze teď i po válce pomoct ukrajinské kultuře, v tomto případě hlavně literatuře. „Děkujeme, že jste přijeli, stojíme o to. O večery je zájem,“ řekl Hryhorij Semenčuk.

Že se Lvov válkou změnil, potvrzuje i Lucie Řehoříková, která vedla pět let České centrum v Kyjevě a do Lvova jezdila často, právě i na Měsíc autorského čtení. „Vidím to, cítím tady válku na každém kroku, i když nemusíte vidět přímo její následky,“ řekla před jídelnou s tradiční ukrajinskou kuchyní v centru Lvova.