RECENZE: Vraždící monstrum z Klánovického lesa

V dnešní době je móda zasadit děj detektivního románu do nějakého hlubokého, temného hvozdu a co nejvíce zvráceného vraha zakomponovat do syrové přírodní scenérie. David Urban, spisovatel s kriminalistickou zkušeností, na to ale jde jinak.

Foto: Kalibr Obal knihy

Článek Jeho druhý román (první byl Rozsudek smrti) se odehrává po většinu času v Klánovickém lese. Nachází se na východní hranici Prahy podél trati do Pardubic. Je sice dostatečně rozlehlý, ale hemží se to v něm rekreačními běžci, cyklisty, pejskaři, výletníky a v neposlední řadě myslivci. Takže pro vraha je to naprosto nevhodné místo. Spouští pro budoucí běh událostí se stane moment, kdy dojde k nálezu dolní končetiny mladé dívky. Pouze končetiny. Po těle se samozřejmě začne okamžitě usilovně pátrat. Ale aby autor literárně nesklouzl k obyčejné severské řezničině, zapojil do děje virtuální hru Lovci monster. Tu hrají především děti a zdá se, že jejich vraždy s ní nějakým způsobem souvisí. Urban umně kombinuje několik příběhových linií, využívá svých profesionálních znalostí (například při popisu hromadné policejní akce) a klade důraz i na detailní vhled do vzájemných vztahů mezi jednotlivými postavami. Ty nejsou nikterak idylické, a to ani v případě členů policejního sboru. Autor vymyslel také originální zápletku, kterou velice opatrně vede do finále. Opatrně proto, aby čtenáři předčasně nevyzradil víc, než je žádoucí. Díky tomu ho nechává stále v určitém napětí a nutí jej neustále přehodnocovat své teorie o pachateli i mechanismu zločinu. Ani ke klasickému happy endu nedojde. Ačkoli jak pro koho. Stejně tak se po přečtení této knihy musí každý zabývat vtíravou otázkou, kdo že vlastně byl oním skutečným monstrem z Klánovického lesa. David Urban: Hra o přežití Kalibr, 384 stran, 357 Kč Hodnocení 65 %