RECENZE: U muzikálu Okno mé lásky se vyplatí počkat na druhou část

Vyrovnat se či přiblížit pěveckému výrazu Petra Jandy z Olympiku je pro zpěváky z muzikálové scény přetěžké. Proto to nebyl účel představení. Šlo o to nechat zaznít v nových úpravách písničky, které provázejí několik generací posluchačů a které právě v muzikálovém představení budou působit jako magnety mezi příběhem a diváky.

Aby zpívání herců nesvádělo ke srovnávání s originálními verzemi, nechal Balaš předělat písničky Olympiku do jiných podob. Ujal se toho Marcus Tran a notně si to užil. Nenechal se spoutat styly ani náladami písní a do svých verzí bral inspiraci různými žánry. Projevil při tom muzikantský cit, zároveň i úctu k původním verzím, neboť se od nich nikdy nevzdálil natolik, aby bylo nutné hledat v paměti, jaká skladba to je.