RECENZE: Ten, který se soudil s Vondráčkovou

A jak podle něj vznikla kauza s Vondráčkovou? Rejžek prý o ní tehdy vůbec psát nechtěl. Šel po ulici a novinářka Renata Kalenská mu zavolala, že potřebuje rychle odpověď do ankety. Odbyl ji větou, že zpěvačka neztratila kontakty na mafiány ze sedmdesátých let. Kdyby šlo o psaný text, dal by prý slovo mafián do uvozovek, ale to v telefonu nejde.