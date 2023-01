Literární publicista Jan Lukavec: Měl jsem potřebu Jižák bránit

Základem je prostě to, že na Jižním Městě odmalička žiju, s malou přestávkou studijních pobytů v zahraničí a pražského Proseku. Takže je to hlavně projev zájmu o rodné město, nebo formálněji o komplex panelových sídlišť. A také trochu potřeby Jižák bránit.

Jak ale popsala kniha Sídliště Ďáblice: Architektura pro lidi, v Ďáblicích to bylo skoro opačně. Sídliště na severu Prahy se ještě za komunismu dočkalo plánované podoby, ale záhy některé věci přestaly fungovat. Brouzdaliště byla zrušena poté, co kdosi ukradl mříž nad odtokem vody a jednomu dítěti se v něm ošklivě zaklesla noha.

Celkově je plusem Jižního Města i jiných sídlišť to, že spojují výhody bydlení na venkově a ve městě. Můžu být za pět minut v lesích, které ho obklopují hned z několika stran, a současně za pár desítek minut v historickém centru. To ale není nijak originální postřeh. Z jedenáctého patra máme krásný výhled. A v noci můžeme pozorovat tisíce oken svítících ve tmě, což má svou romantiku.

Akutní je nezastavovat volné plochy mezi paneláky a nesekat trávníky tak nakrátko, že v létě je na jejich místě žlutá pustá planina. Bohužel právě to se každé léto děje v některých částech Milíčovského vrchu u Jižního Města. Obecněji je důležité snažit se zachovat a posilovat to, co je na sídlištích dobré, i když to vzniklo v době komunismu. Tak aby v nich lidé chtěli žít a nestalo se z nich ghetto, čemuž alespoň v případě Jižního Města nyní nic nenasvědčuje.