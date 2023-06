RECENZE: Neorealistické drama lásky a žárlivosti

Režisér Ondřej Havelka se svým týmem zasadil příběh do kulis italského filmového neorealismu. Scéně dominuje lehce načrtnuté panorama horské vesnice s chrámem a řadou telegrafních sloupů ubíhajících do dálky. Ve druhé části se dění přiblíží do detailu chrámu a návsi. Je to výtvarně krásné a funkční řešení, barevně a stylově dotvořené kostýmy.