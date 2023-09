RECENZE: Nejistá žaloba krutosti britského školství

Ocitáme se v Anglii v polovině osmdesátých let, kdy se za správné považovalo poslat dítě na internátní školu s přísným režimem, která z něj vyrobí sériového gentlemana. A tak na ni putuje i Max, aniž by si jeho rodina důkladně prověřila, do jak zlovolných spárů syna vysílá.