RECENZE: Liberecká Cesta do zkázy i vykoupení

Hraje se i zde a do Brundibára se převtělí zupácký velitel, tentokrát už s pistolí. V okamžiku, kdy opera vrcholí vítězným pochodem dětí, jimž se podařilo porazit Brundibára, zazní siréna a potemnělý prostor protnou ostré kužely reflektorů – na šťastný konec to zdaleka nevypadá.

Na louce u bazénu na Tržním náměstí se odehraje taneční intermezzo. Ačkoli volba Ježkova Bugatti stepu, choreografie i kostýmy ve stylu němé grotesky naznačují odlehčení, stále se tu vznáší stín smrti. Veselý výlet do přírody se obratem kufrů změní ve výlet do koncentráku, a že se jeví stejně bezstarostný, svědčí jen o tom, že děti nevěděly, co je čeká. Je to zlo v groteskní chaplinovské poloze.