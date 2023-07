RECENZE: Kremlem pronásledovaný Gluchovskij o Rusku

Román Stanoviště – Na stráži se odehrává po válce, kdy z Ruska zbyl jen zlomek. Nikdo přesně neví, co se děje v odlehlých provinciích, ale Moskvě a středu Ruska vládne nový Imperátor. Neexistují média, neexistuje internet, lidé žijí v izolovaných, vojensky organizovaných osadách. Neodváží se překročit radioaktivní řeku Volhu, protože se za ní skrývá jakési neurčité zlo.

Jedním z lidí, kteří jsou odsouzeni žít na neatraktivním Stanovišti, je mladý Jegor, který se zabývá svou kytarou a sněním. To se týká budoucích koncertů ve velkých halách, ale hlavně krásné Michelle, která ho bohužel zcela ignoruje. Jegor by také chtěl zjistit, co se skrývá za mostem přes řeku, je však důrazně varován matkou, která má vidiny. Mluví se o zrůdách, které žijí za řekou, ale léta odtamtud nikdo nepřišel.