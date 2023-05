RECENZE: Kopírák je thriller, který zrychluje dech

Hollandové thriller je drsné čtení, dramatické od samotného začátku, s přibývajícími stránkami stále zašmodrchanější, více nervní. Přitom je velice rychle vyprávěné. Nešetří naturalistickými popisy zohavených mrtvých těl, zranění i pocitů, které z nich postavy příběhu mají. Když Hollandová popisuje, jak zlomená holenní kost při každém pohybu v místě zranění vrže, může se citlivému čtenáři vrazit ta bolest přímo do místa, o které jde.

Švih dávají thrilleru krátké kapitoly, které jako by pokaždé na svém konci čtenáře tiše vyzvaly, aby četl dál. Časové osy, které se v něm prostřídají, jsou přehledné a plynulost čtení nebrzdí. Romantické vztahové prvky pak mírní krutost, s níž je třeba se při čtení vypořádat. A jde-li o překvapení, je jich dost, nejvíce samozřejmě na konci.

Kopírák je velká detektivní hádanka. Čtenáře si získá hned od začátku a v přátelském vztahu s ním i přes své napětí, které až zrychluje dech, zůstane do poslední stránky. Je to totiž přesně ta kniha, kterou je třeba přečíst do poslední tečky.