RECENZE: Kabaret Winton, lepší než nudné hodiny dějepisu

Představte si, že je vám deset. Nevíte, co si počít sama se sebou, natož s maličkou sestrou Hankou. Ze všeho nejvíc toužíte ukázat kamarádům nové kolo. Jenže je zima. Navíc na přelomu let 1938/1939. A vy jste Židovka. Stručný úvod do nové hry pražského Švandova divadla napovídá, že – ač se jmenuje Kabaret Winton – jde o vyprávění až mrazivé.

Švandovo divadlo - Kabaret Winton.Video: Švandovo divadlo

Článek Pod hrou je autorsky podepsaná jedna z neprodávanějších současných spisovatelek Kateřina Tučková. Nabízí v ní velmi erudovaný „výlet“ do doby, takzvané 2. republiky, kdy Československo přišlo o Sudety. V Kabaretu Winton věrně představuje časy, v nichž ne každý „vlastenec“ ztrátu vnímal jako prohru. Vždyť Němci chtěli jen „pořádek“ a Židi měli majetky, které byly tak zajímavé. Tyhle velké dějiny ovšem malou Ester (viděno s Katarínou Mišejkovou - pozn. red.) nezajímají. Divák s ní nejdřív prochází pár měsíců, kdy ještě byla šťastná. A proč by ne? Žije v milující rodině, která se nemá úplně špatně, obklopená zajímavými, občas bohatými lidmi. Patří k nim i jeden zvláštní Angličan. Jmenuje se Nicholas Winton (Matěj Anděl) a ona o něm hlavně ví, že skvěle lyžuje. Ještě netuší, jak jí a dalším 668 dětem zásadně změní život. Spisovatelka Kateřina Tučková: Příběh Kabaretu Winton je stále aktuální Kultura Tuto část představení provází zdařilá směska hudby, písní a stepu. Svým výkonem v něm vyniká Miroslav Hanuš alias Kabaretiér Kašpar, jenž baví hosty bez ohledu na počasí a vypjatou dobu. Tíseň na diváka padá postupně. Za dětským pohledem jasně – díky historickým souvislostem – tuší události, které se nelítostně blíží. Židé začínají ztrácet majetky, občanská práva a Němci se netají, že se o Československo rádi rozdělí. Esterčini rodiče se tak rozhodnou poslat ji na „chvíli“ do bezpečí, do Velké Británie. Tímto momentem se Kabaret Winton po výpravné stránce zlomí v klasickou, střízlivou činohru. Zlom nemusí sedět každému, ale socialistickou šeď vystihuje dost vypovídajícím způsobem. Ester se díky němu na podzim 1988 ocitá ve stejném hotelu na pražském Václavském náměstí jako na přelomu let 1938/1939. A jeho personál k ní má blíž, než dosud tušila… Kabaret Winton neosloví možná všechny diváky, ale jsem si téměř jistá, že věrné čtenáře Kateřiny Tučkové potěší. Stejně tak jako rodiče, kteří chtějí dětem ukázat atmosféru doby, na niž někteří „vlastenci“ rádi zapomínají. Přemýšlet o něm asi budete, i když vám do noty nepadne. Pohled na vyhořelou Ester (Dana Syslová) vás donutí přemýšlet minimálně nad tím, proč její životní štěstí skončilo v Praze, když ve Velké Británii – na rozdíl od rodičů – přežila. K. Tučková, M. Nekolová, M. Františák & kol.: Kabaret Winton Dramaturgie: Martina Kinská. Výprava: Marek Cpin. Hudba: Ivan Acher. Pohybová spolupráce: Tomáš Rychetský. Režie: Martin Františák. Délka: 1 hodina a 40 minut bez přestávky Viděno: 4. listopadu, Švandovo divadlo v Praze Hodnocení: 70 %