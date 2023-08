RECENZE: Hojivé písně rockerů Foo Fighters

Největší rozestup mezi emisemi jednotlivých alb činí čtyři roky. To se stalo dvakrát. Vzhledem k událostem posledních měsíců bylo ovšem dost pravděpodobné, že právě nová celistvá kolekce může přijít až za delší čas.

Předcházející počin Medicine at Midnight se na trh dostal v únoru 2021. V polovině téhož roku už Grohl, ve Foo Fighters působící jako zpěvák a kytarista, chystal nové písně.

Vysvětlil, že každé další album je reakcí na to předešlé, a s ohledem na souzvuk hard rocku a popu na Medicine at Midnight zamýšlel vydat progrockové skladby.

Vyrovnávání se se ztrátami

Všechny plány ale padly, když v březnu 2022 náhle zemřel bubeník Taylor Hawkins. Kapela zrušila vše, co měla v plánu, utichla, nevydala žádné vyjádření a její budoucnost se zdála být nejistá. Až v prosinci přišla s informací, že bude pokračovat.

Zmínky o nové desce se objevily už na začátku roku letošního. Bubenických partů na ní se ve studiu ujal Dave Grohl a potřetí s kapelou coby producent pracoval Greg Kurstin (podepsal se pod předešlé album a šest let staré Concrete And Gold).

Zvukem se Foo Fighters na novince výrazně vrátili do své minulosti, v některých skladbách dokonce připomínají první dvě alba. A ať už z výše uvedených důvodů, nebo proto, že to tak dělali vždycky, nahráli desku plnou emocí. Pohybují se v tomto ohledu na škále od klidného konstatování (třeba The Teacher) přes povědomé rockové melodie (Under You, Hearing Voices) až po divoké výkřiky (Rescued). Nejčastější je přitom poloha rozpoznatelných a zapamatovatelných rockových melodií, což k téhle kapele patří po léta její existence.

Foto: Sony Music Obal alba But Here We Are.

V textech se Grohl vyrovnává nejenom se smrtí kamaráda Hawkinse, ale i s odchodem své matky Virginie, jež skonala v loňském roce. Uzavírá tak jednu etapu existence kapely i svého života, pracuje se dvěma zlomy v jedné době. Ztráta je nicméně v písních ukotvena i jinak, třeba v podobě ztráty paměti, pohodlí, minulosti, domova či přátelství. Tohle téma je v konceptu kolekce klíčové.

Na albu But Here We Are máme co do činění s kapelou, která dokáže přetavit smutek do povznášejících písní. Grohl sice zpívá o ztrátách, zároveň ale posluchači pomáhá otřít uslzené oči. Svým přednesem a odhodláním mu dává naději i sílu k překonání problémů. Pokud jsou totiž tělo i duše Foo Fighters pokryty mnoha jizvami, hudba a poselství obsažené na posledním albu jsou jako hojivá mast. Ostatně momentů, kdy v sobě jejich muzika nesla léčivou sílu, bylo v jejich bezmála třicetileté historii mnoho.

Debutové album Foo Fighters z roku 1995 bylo Grohlovým pokusem zotavit se z úmrtí Kurta Cobaina i z konce jejich Nirvany. Následující deska The Colour And The Shape z roku 1997 byla po rozpadu jeho tehdejšího vztahu svým způsobem terapeutickým sezením.

But Here We Are je dalším pokusem najít katarzi a rovnováhu po bolestné ztrátě.