RECENZE: Blondýna na cestách se vrací. Z Peru

Úvodní kapitola naznačuje, že se vyprávění bude odvíjet podél časové osy. Tu ale autorka brzy opouští a prokládá ji tématy, což může působit trochu rušivě. Naopak to bude vyhovovat čtenářům, kteří se při počátečním prolistování zastaví u některé z kapitol, aby se do ní ponořili odděleně, bez hledání navazujícího bodu z dřívějších stránek.

Autorka při líčení zážitků zabíhá místy do naučné roviny, čehož se zmocnila velmi dobře. Poutavě podává anabázi světoznámé melodie El condor pasa nebo legendy o jezeru Titicaca. Zajímavě vyznívá i odskok do politiky, když „propere“ peruánského prezidenta, respektive jeho „profláknutý“ klobouk. A došlo i na peripetie kolem pandemie koronaviru, které občas vyústily do úsměvných, jindy zase nepříjemných momentů.