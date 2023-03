Radka Weiserová: Pragueshorts Film Festival se přesune na KVIFF.TV

Češi mají rádi české filmy, to platí pořád. Stabilně slyší na to, když se ve filmu objeví třeba Jiří Mádl a Judit Bárdos, kteří hrají v letošním vítězi Cen české filmové kritiky Ostrov svobody, nebo Lenka Termerová, kterou mohou vidět ve snímku Marka Čermáka Všechno bude v pořádku. A myslím, že se jim i líbí, že mladí čeští tvůrci mají prezentaci v kině.

Přesune se tam už tuto neděli a do 18. března tam bude převážná většina, padesát devět festivalových filmů, k dispozici za sto šedesát korun, což je cena jedné vstupenky do kina. Z národní soutěže tam bude s výjimkou jednoho filmu všechno, dále to budou filmy napříč sekcemi plus pět queer snímků, které v kinech ani nejsou.