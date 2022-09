Proměna českého designu od roku 1989 na výstavách v Bruselu

„Nešlo nám jen o to, ukázat pěkné předměty. Chtěli jsme český design zasadit do historického, ekonomického a politického kontextu,“ komentovala pro deník Právo Daniela Kramerová, kurátorka expozice nazvané Design a transformace. Příběhy českého designu 1990–2020.

Výstava je rozkročená do dvou míst. Menší část je v komornějším Pražském domě (do 2. října), větší v Design Museum Brussels (do 8. ledna), které sídlí kousek od Atomia, v místech, kde se konala pro Československo mimořádně úspěšná Světová výstava Expo 1958.