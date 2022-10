Příští rok v září přijedou do Prahy Blink-182

Cenami ověnčená formace Blink-182 oznámila své dosud největší turné, na němž se po deseti letech na jednom pódiu znovu sejdou Mark Hoppus, Tom DeLonge a Travis Barker. Celosvětové turné, které produkuje společnost Live Nation, zahrnuje její vůbec první vystoupení v Latinské Americe spolu se zastávkami v Severní Americe, Evropě, Austrálii a na Novém Zélandu od března 2023 do února 2024.

Blink-182 fungovali původně v letech 1992 až 2005, přičemž během tohoto období vydali pět studiovek, z nichž komerčně nejúspěšnější bylo třetí album Enema Of The State (1999). V roce 2005 vydali kompilaci Greatest Hits a následně se na několik let odmlčeli.