Pražský německy mluvící festival na téma genderu

Festival otevře ve středu 9. listopadu ve Stavovském divadle inscenace hamburského Schauspielhausu Richard the Kid & the King na motivy Shakespearových královských dramat Jindřich VI. a Richard III. V hlavní roli krále Richarda III. se představí herečka Lina Beckmannová. Její obsazení souvisí i s mottem letošního ročníku, kterým je slovní spojení Herr*innen, vyjadřující dramaturgickou akcentaci silných ženských aktérek, osudů a světa, v němž si žena musí vydobýt své místo.

Podobně je i inscenace Goldoniho Sluha dvou pánů v podání Berliner Ensemble obsazena pouze herečkami. Součástí programu je i výlet do Mnichova na inscenaci Münchner Kammerspiele Like Lovers Do (Memoáry Medúzy), zpracovávající antické téma rovněž z pohledu genderového modelu.