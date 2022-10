Post-It bijí na poplach písní Valkýra

„Motto písně Valkýra dalo vzniknout názvu celého EP Co tě neposílí, to tě zabije. Popisuje jeden takový dekadentní temný večírek, který zažila v životě pravděpodobně většina z nás. Alkohol, drogy a rokenrol. Má evokovat ponurou děsivou a pulsující energii, která v každém z nás dřímá a občas vytryskne na povrch jako z pozdních Goyových obrazů. Je tady jistá paralela s aktuální situací, kterou, s ohledem na ruskou agresi na Ukrajině, prožíváme. Je to jako noční můra, ze které se, doufám, všichni brzy probudíme,“ říká zpěvák Josef Czenda Urbánek, který je autorem textu.