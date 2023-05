Pod dozorem ozbrojenců. Z Vídně do Brna dorazily rukopisy královny Elišky Rejčky

Do brněnské pevnosti Špilberk dorazily unikátní rukopisy královny Elišky Rejčky, které jsou spjaté s počátky kláštera na Starém Brně. Část vzácného souboru se do České republiky vrátila po 240 letech z Vídně, kam se dostala za vlády Josefa II. Veřejnost si může neobyčejný komplet rukopisů prohlédnout od 1. června až do 20. srpna.

Foto: Muzeum města Brna Výstava Eliška Rejčka: Dar středověku začíná 1. června

Unikátní rukopisy dorazily do moravské metropole pod bedlivým dohledem po zuby ozbrojených policistů ze zásahové jednotky ve středu odpoledne. Když dva civilní policejní vozy a transportní dodávka zastavily před vjezdem do samotné pevnosti a ozbrojenci vyskákali z vozů, překvapení procházejících turistů nebralo konce. V napjatém tichu pak přítomní očekávali, co tak vzácného dodávka převáží. Po otevření zadních dveří se ale objevila jen obyčejná přepravní krabice. Tu za hlasitého oddychování popadlo několik muzejníků a za mlčenlivého dozoru ozbrojenců přepravili box vážící téměř sto kilogramů do místnosti s připravenou expozicí. Foto: Monika Hlaváčová, ČTK Vzácné rukopisy spjaté s počátky kláštera na Starém Brně se 24. května 2023 vrátily do Brna, konkrétně na hrad Špilberk. Příjezd automobilu z Vídně provázela pečlivá bezpečnostní opatření, na místě byli také policejní těžkooděnci. Rukopisy budou od 1. června součástí výstavy Eliška Rejčka: Dar středověku Brněnský klášter nechala před sedmi sty lety založit právě královna Eliška Rejčka a soubor devíti rukopisů na své náklady pak klášteru věnovala. Po zrušení kláštera se šest gotických manuskriptů dostalo do Rakouské národní knihovny ve Vídni, dva do kláštera v Rajhradě na Brněnsku a jeden do Moravského zemského archivu. Vídeňské rukopisy od roku 1782 neopustily rakouskou metropoli. Muzeu města Brna se podařilo u příležitosti výroční výstavy zorganizovat výpůjčku čtyř exemplářů z původního Eliščina daru. Budou vystaveny se svými třemi moravskými protějšky. Dalším unikátním exponátem bude restaurovaný model baziliky Nanebevzetí Panny Marie, která je součástí starobrněnského kláštera. Dřevěný artefakt snad býval součástí sochy představující Elišku Rejčku. Klečící královna měla model kostela na rukou, avšak figura se nedochovala. Eliška Rejčka (1288–1335) byla dcerou polského krále a provdala se za Přemyslovce Václava II. Po jeho smrti si vzala Rudolfa Habsburského, který tak legitimoval nárok na český trůn.