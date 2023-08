Paul McCartney bude hostem na nové desce Rolling Stones

„Jednoho dne jsem byl na večeři s jejich kytaristou Ronniem Woodem. Zeptal jsem se ho, jak probíhá nahrávání, a on mi řekl: Ach, někdy musím tlumit hádky Micka a Keitha. No a já mu na to řekl, že znám kluka, který by jim mohl pomoci. Je to Andrew Watt, producent, s nímž jsem pracoval. Později jsem dokonce zjistil, že s ním Mick už mluvil,“ prozradil listu jednaosmdesátiletý hudebník, který o tu větším a tu menším napětí mezi zpěvákem Mickem Jaggerem a kytaristou Keithem Richardsem ví své.