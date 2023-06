Umělá inteligence dodělala písničku Beatles. Vyjde ještě letos

Byl zaznamenaný na kazetě, kterou McCartneymu v roce 1994 darovala vdova po Lennonovi Yoko Ono. Kazeta se jmenovala For Paul a vznikla v Lennonově bytě v New Yorku. Dvě z těchto písní, Free as a Bird a Real Love, byly zvukově vyčištěny a zkompletovány zbývajícími členy skupiny a hudebním producentem Jeffem Lynnem. Vyšly v letech 1995 a 1996 jako singly projektu Anthology 1–3.

O totéž se muzikanti a technici pokusili i v případě skladby Now and Then, ale nepodařilo se jim to, neboť součástí nahrávky byl silný šum. To se později vyřešit podařilo, ale celou písničku z ní pomohla udělat až umělá inteligence. Důležité bylo i to, že McCartney před deseti lety řekl, že by tuto skladbu rád dokončil. S pomocí umělé inteligence se nedávno podařilo oddělit Lennonův hlas od zvuku klavíru.