Osm křížků rockera Micka Jaggera z Rolling Stones

„Dobře, teď jsem hodný kluk. Žádné šílenství, které škodí zdraví,“ prohlásil už před deseti lety, když slavil sedmdesátku. Ne že by ale své prohlášení nějak zásadně dodržoval. Divoký životní styl je mu prostě vlastní.

Narodil se v roce 1943 v anglickém Dartfordu. Jeho otec Joe byl učitel tělesné výchovy, matka Eva kadeřnice. Rodiče velmi rychle zjistili, že syn roste ve výraznou osobnost, nadto umělecky založenou. V pěti letech potkal v mateřské škole jiného pozoruhodného chlapce Keitha Richardse. Dokud nezačali chodit do různých škol, byli přátelé. A potom se k sobě vrátili, což bylo pro dějiny rockové hudby klíčové.

Je těžké si představit, že se Jagger po absolvování střední školy rozhodl studovat ekonomii. Naštěstí ho v roce 1960, když čekal na nádraží na vlak, oslovil kámoš Keith. Celou cestu si povídali a ukázalo se, že by si měli co vyprávět ještě mnoho dalších dnů. Na rozloučenou si řekli, že spolu něco podniknou.

Na začátku května roku 1962 dal Brian Jones, kytarista fascinovaný blues, do časopisu Jazz News inzerát, že hledá hudebníky a zpěváky do nové kapely. Nejprve mu odpověděl Ian Stewart, poté Geoff Bradford, v červnu i Mick Jagger a Keith Richards. O měsíc později už měli první koncert, jako The Rollin’ Stones.