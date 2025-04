Od podzimu by mohl znovu vysílat kanál ČT3

Česká televize ukončila vysílání kanálu ČT3 kvůli úsporám na konci roku 2022, a to filmem Saturnin.

„Nebude se nám dělat snadno. To ostatně platí pro všechny škrty, ke kterým musíme přistoupit. Jsem přesvědčen o tom, že stanice typu ČT 3 do vysílání České televize patří. Poskytuje důstojnou platformu pro pořady z našeho archivu. Trojka má jedno z nejvyšších hodnocení divácké spokojenosti na českém televizním trhu. Je to dobrá služba pro naši největší a nejvěrnější diváckou skupinu. Bude chybět,“ konstatoval s tím, že při nezvyšování koncesionářských poplatků jde o jediné možné řešení.