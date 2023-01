Od letecké pošty k Malému princi. K otevřenému nebi v podání Vladimíra Javorského a Ondřeje Brouska

A pak je tu úhel pohledu přitažlivý pro milovníky letecké historie. Podrobně popisuje počátky na svou dobu průkopnického oboru letecké poštovní přepravy. Nejprve z Toulouse a Paříže do Španělska, poté přes Středozemní moře do Afriky a dále riskantní průkopnické lety přes oceán do Jižní Ameriky. I v tom lze vnímat knihu jako velmi napínavý dobrodružný román.