Nové knihy: Vlčinská, Prášková a Švancara

Colleen Cambridge: Vražda v Mallowan Hall

Hospodyně Phyllida Brightová je coby bývalá vojenská zdravotní sestra stejně výkonná jako osobitá a rozsáhlou domácnost řídí s přísnou elegancí. K tomu je milovnicí detektivek, ale ve skutečném životě ještě nenarazila na gentlemana, který by byl alespoň z poloviny tak fascinující jako Hercule Poirot. A ačkoli je zvyklá na vraždy a jejich metody jako na častá témata rozhovorů, není připravena na zcela skutečné, a především zcela mrtvé tělo na podlaze zdejší knihovny.

Kalibr, 288 stran, 359 Kč

Foto: Kalibr Obal knihy

Kolektiv autorů: Rodiny a rodinky

Ty nejdůležitější okamžiky, dobré i špatné, zažíváme se svými nejbližšími, a to samé platí pro hrdiny deseti povídek soudobých českých autorů (mimo jiné Alena Morštajnová, Bianka Bellová či Marek Epstein).

Ať už se zrovna v roce 1975 nacházejí v letadle mířícím do Londýna a jejich spolucestujícím je Belmondo, trnou hrůzou v raftu během triatlonového závodu Budějovická trilogie, nebo hledají uprostřed houstnoucího lijáku modrou na vrchol.

Listen v edici Česká povídka, 200 stran, 359 Kč

Foto: Listen v edici Česká povídka Obal knihy

Maria Nikolaiová: Dcery naděje

Romantické sídlo na břehu Bodamského jezera je pro Helenu a její sestry místem vzpomínek na dětství. Tři roky války si však vybraly svou daň. Navzdory těžkým časům se Helena nevzdává svého snu probudit Lindenhof k novému životu a vybudovat z něj grandhotel. Když se zde nečekaně ubytuje mladý šlechtic, vyjdou záhy najevo skutečnosti, jež vedou hluboko do její minulosti. První díl nové rodinné ságy od autorky úspěšné trilogie Čokoládovna.

Ikar, 336 stran, 399 Kč

Foto: Ikar Obal knihy

C. S. Pacat: Úsvit temna

Prastarý svět magie již neexistuje. Hrdinové dávno zemřeli, z velkolepých paláců se staly ruiny a bitvy mezi dobrem a zlem jsou zapomenuty. Minulost si pamatují jen Správcové, kteří přísahali chránit lid, pokud se Temný pán někdy vrátí. Šestnáctiletý Will je na útěku. Pronásledují ho vrahové jeho matky. Když se ale od starého sluhy dozví, že jeho osudem je bojovat po boku Správců, Will začne pronikat do tajuplného umění magie, v němž musí být vycvičen, aby mohl sehrát svou roli v nadcházející bitvě proti Temnému pánu.

Yoli, 472 stran, 499 Kč

Foto: Yoli Obal knihy

Birgit Sack, Pavla Plachá: Tento dopis si nechte na památku na mě

V nacistickém Německu bylo jen v Drážďanech mezi lety 1934-1945 popraveno gilotinou 892 Čechoslováků. Většina z nich se aktivně stavěla proti německé okupaci. Dvojjazyčná česko-německá kritická edice obsahuje životopisy odsouzených k smrti a kolem stovky posledních dopisů, které mohli napsat příbuzným. V rámci projektu dokumentace této skupiny Ústavem pro studium totalitních režimů ČR a Památníkem Münchner Platz v Drážďanech se historičkám Pavle Plaché a Birgit Sack podařilo dopisy na rozloučenou dohledat a komplexně analyzovat.

Ústav pro studium totalitních režimů, 496 stran, 538 Kč

Foto: Ústav pro studium totalitních režimů Obal knihy

Isabella Maldonadová: Sokolník

Nový případ agentky FBI Niny Guerrerové nás opět zavede do arizonského Phoenixu. Na tamní univerzitě se za poslední měsíce pohřešuje už šest studentek. Policie i agenti FBI horečně pátrají. Vyšetřování získá na naléhavosti, když detektivy v náhodně objevené šachtě opuštěného dolu ohromí bizarní nález: pět dívčích těl v různém stadiu mumifikace. Další vrahův krok Nině zasadí ochromující ránu.

Metafora, 368 stran, 449 Kč

Foto: Matafora Obal knihy

Jan Švancara: S malou pomocí přátel

V Brně před justičním palácem je za bílého dne postřelen muž, v jehož kapse se najde vizitka detektiva Náplavy. Soukromému očku tak nezbývá nic jiného než rozlepit víčka, překonat ranní kocovinu a pustit se do pátrání. Ve druhém příběhu brněnské série vás samorostlý detektiv vezme s sebou nejen do svého oblíbeného baru, ale i do kasáren nebo do manželské poradny. S malou pomocí starých i nových přátel vám Viktor namíchá koktejl záhad, napětí a ironie, ze kterého vás nebude bolet hlava.

Pointa, 160 stran, 379 Kč

Foto: Pointa Obal knihy

Zuzana Vlčinská: Písně na cesty krajinami duše

Muzikoložka a psychoterapeutka Zuzana Vlčinská, která se už řadu let věnuje „prožitkovému zpívání“, představuje originální pohled na zdánlivě běžný fenomén – lidský zpěv. Pro zpěvník vybrala více než sto známých i méně známých lidových písní z Čech, Moravy a Slezska a roztřídila je podle emocí nebo archetypů, které zpracovávají či pomáhají. Sbírka nabízí pečlivě vybraný a utříděný materiál lidových písní k jejich dalšímu využití a zároveň představuje světu sebezkušenostní i terapeutický způsob práce s nimi.

Vyšehrad, 208 stran, 424 Kč

Foto: Vyšehrad Obal knihy

Markéta Prášková: Rozbité světy

Působivý příběh z období strhujících dějinných změn v Československu. Rozbité světy zavedou čtenáře do poslední válečné zimy roku 1945. Němci již cítí v ovzduší prohru, přesto opět organizují transporty Židů do koncentračních táborů. Dvanáctileté Danušce tak odjíždí poslední příbuzná, která jí v Praze zůstala, její matka. Osamocená dívka se bez přátel a rodiny musí spolehnout jen sama na sebe a každý den statečně bojovat o přežití. S nadějí očekává brzkou porážku Němců a vyhlíží návrat svých blízkých. Šťastné období poválečné svobody ovšem končí dřív, než mohl kdokoli předpokládat.

Moba, 432 stran, 359 Kč

Foto: Moba Obal knihy

Christina Laurenová: Láska nadivoko

Lily vyrůstala jako dcera známého lovce pokladů a věčně nepřítomného otce Duka Wildera, a tak neměla pro tuto profesi příliš mnoho trpělivosti… ani mnoho peněz v bance. S pomocí otcových vzácných, ručně kreslených map vodí turisty na výpravy za smyšlenými poklady do červených kaňonů Utahu a doufá, že se jí podaří vydělat dost peněz, aby mohla vykoupit milovaný rodinný ranč, který otec před lety prodal. Vše se ještě zkomplikuje, když se objeví nová skupina, ve které pozná muže, jenž jí před lety zlomil srdce, a jehož by nejraději zavedla daleko do pustiny a s klidným srdcem ho tam nechala.

Jota, 376 stran, 398 Kč