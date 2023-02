Nové knihy: Tůmová, Havlík a Lábus

Ženy v této knize spojuje touha nevzdávat se a čelit překážkám. Díky jejich exkluzivním rozhovorům, které nemíří jen na povrch, ale do mnohem hlubších vrstev, máte šanci spatřit, co se skrývá pod mediálním obrazem a virtuální realitou, která ráda a záměrně zkresluje.

Část knihy je věnována teorii – co je to mozek, z čeho se skládá, jak funguje, jaké druhy paměti máme, proces ukládání vzpomínek a stárnutí mozku. Rozebírá faktory přispívající k opotřebení paměti i její poruchy a nemoci (demence, alzheimer, infarkt) a uvádí rady, jak si paměť udržovat a zlepšovat. Hlavní část knihy obsahuje přes devadesát praktických cvičení – číselné řady, pyramidy, obrázky, doplňování a mnoho dalšího.

Nymfomanka Džejn, naivní učitelka Lenka, rozvedená Žofie a jejich společné kamarádky. Nejen tyto postavy ztělesňují všechny nešťastné ženy hledající lásku na celý život. Co všechno jsou pro to ochotny podstoupit? Plastické operace, liposukce, tetování? Že to není tak jednoduché, jak si představovaly, zjistí velmi rychle. Do vztahů se jim hrnou pouze alkoholici, muži v exekuci nebo sexuální predátoři. Jak se vyrovnají se zneužitím, krádežemi nebo chorobným lhaním? Jednoduše. Ženská pomsta je ten nejsladší pokrm pro duši. Pro ženy, které hledají nebo už nalezly lásku. Zároveň i pro muže, kteří díky ní získají náhled do ženského myšlení a tužeb.