Nové knihy: Trpková, Sahlerová a Brezovar

Po krátké, brutální občanské válce, v níž byly použity i zakázané zbraně, zbyl z Ruska jen zlomek jeho původní velikosti. Hlavní město země se vrátilo do doby, kterou jeho vládci považují za zlatý věk – do carského impéria. Neexistuje internet ani elektronická média a Rusko je opět monarchií, které vládne Imperátor, syn zakladatele nové dynastie. Fascinující příběh z postapokalyptického světa.

Feministky řeší nesmysly jako je pouštění žen do dveří, ženy by měly mít děti, měla jsi prostě říct ne, to jsou jen některé z mnoha poznámek, s nimiž se každý během rozhovorů o feminismu setká. Socioložky Lucie Jarkovská a Kateřina Lišková alias Duo docentky proto napsaly knihu, která vám v tomto boji může ušetřit čas a energii. Nabízí v ní vtipné a trefné příspěvky do debat s rodinou i přáteli, jež vám pomůžou zůstat nad věcí a třeba nabídnou podněty k zamyšlení.